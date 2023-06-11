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Подмосковные бизнесмены представили свою продукцию на Дне предпринимателя в Щелкове

Подмосковные бизнесмены представили свою продукцию на Дне предпринимателя в Щелкове

Празднование Дня предпринимателя прошло в центральном парке Щелкова. Представители бизнеса продемонстрировали для гостей мероприятия свою продукцию в сферах продуктов питания, бытовой химии, мебели, одежды и обуви и многого другого.

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