Подмосковные бизнесмены представили свою продукцию на Дне предпринимателя в Щелкове

Празднование Дня предпринимателя прошло в центральном парке Щелкова. Представители бизнеса продемонстрировали для гостей мероприятия свою продукцию в сферах продуктов питания, бытовой химии, мебели, одежды и обуви и многого другого.
Популярные статьи
- «Позор для России». Работа в Госдуме, а квартира в Англии. Называем поименно потенциальных предателей нашей страны из правительства
- Очередной «испуганный-патриот»? Дмитрий Нагиев покинул Россию и веселится в США в компании родственников Пугачевой
- Бойцы «Востока» показали первого пленного командира ВСУ с позывным «Лесник»
Свежие комментарии