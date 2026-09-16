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Царьград

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Роспотребнадзор обязал вернуть деньги за товар в срок до 10 дней

Роспотребнадзор обязал вернуть деньги за товар в срок до 10 дней

Роспотребнадзор сообщил: возврат денег за товары должен быть произведен в течение 10 дней, а замена дефектных товаров — в течение 7 дней.

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