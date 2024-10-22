Силы ПВО России уничтожили 18 украинских БПЛА на пятью областями страны

В ночь с 21 на 22 октября силы ПВО России уничтожили 18 украинских БПЛА над пятью регионами страны.В ночь с 21 на 22 октября силы ПВО России уничтожили 18 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над пятью регионами страны.
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