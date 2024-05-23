Камчатские студенты проведут патриотическую акцию "Поклонимся великим годам"

В Камчатском крае завершился успешный патриотический проект "Поклонимся великим годам", проводимый Молодежной общероссийской общественной организацией "Российские студенческие отряды" при поддержке Министерства образования Российской Федерации.
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