ФАС обязала нефтяные компании направлять часть топлива на срочный рынок Татьяна АрестоваСрочный рынок топлива с 1 марта может получать 1% горючего, направляемого нефтяными компаниями для продажи на бирже.
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