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ФАС обязала нефтяные компании направлять часть топлива на срочный рынок

ФАС обязала нефтяные компании направлять часть топлива на срочный рынок

ФАС обязала нефтяные компании направлять часть топлива на срочный рынок Татьяна АрестоваСрочный рынок топлива с 1 марта может получать 1% горючего, направляемого нефтяными компаниями для продажи на бирже.

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Комментарии
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Галина
А цены на бензин и диз.топливо  внутри страны дорожает с каждым месяцем....
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