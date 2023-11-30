Быков объяснил политическим давлением отказ Финляндии от Кубка мира из-за России

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков в комментарии "Спорт-Экспрессу" отреагировал на новость о том, что национальная команда Финляндии пропустит Кубок мира, если будет допущена Россия.
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