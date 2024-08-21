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Закон, порядок, государство

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Расследование контрабанды лесоматериалов на 20 млн рублей завершили следователи Забайкальского линейного управления

В Амурской области следствием Благовещенского ЛО МВД России на транспорте завершено расследование уголовного дела о контрабанде железнодорожным транспортом стратегически важных ресурсов в крупном размере.

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