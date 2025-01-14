Ралли доллара усиливается по мере выхода Трампа на сцену

Уолл-стрит прогнозирует дальнейший рост доллара благодаря устойчивой экономике США и угасающим надеждам на снижение процентных ставок ФРС в сочетании с планами президента Дональда Трампа по введению высоких торговых тарифов.
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