В Челябинске сотрудницу полиции задержали по подозрению в легализации незаконных мигрантов

ФСБ задержала челябинскую полицейскую, обеспечивавшую прикрытие нелегальным мигрантам. Как передает корреспондент РИА «Новый День», южноуральские контрразведчики пресекли канал незаконной миграции в Челябинской области.
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