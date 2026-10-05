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Мнение: «Схлопывание режима в Киеве приведет к проигрышу многих нынешних европейских правительств», – Александр Песке

Мнение: «Схлопывание режима в Киеве приведет к проигрышу многих нынешних европейских правительств», – Александр Песке

Журналист, основатель и издатель журнала «Русская Швейцария» Александр Песке в эфире программы «Мнение» прокомментировал результаты референдума в Швейцарии, на котором граждане поддержали сохранение антироссийских санкций.

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