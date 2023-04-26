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    кто это??У Изнера родился ...

Лэмпард про 1 гол «Челси» за 7 матчей: «Проблема в составе, и она существовала до моего прихода»

Лэмпард про 1 гол «Челси» за 7 матчей: «Проблема в составе, и она существовала до моего прихода»

«Синие» забили 1 гол за 7 последних матчей. Сегодня они уступили «Брентфорду» (0:2) в 33-м туре АПЛ. «Я не собираюсь жаловаться на игроков, я сочувствую им.

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