Запорожская АЭС откажется от американского топлива в пользу российского

wikipedia.org | Ralf1969 / CC BY-SA 3.0 Руководство Запорожской АЭС намерено сменить американское топливо на российский аналог более высокого качества, заявил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.
wikipedia.org | Ralf1969 / CC BY-SA 3.0 Руководство Запорожской АЭС намерено сменить американское топливо на российский аналог более высокого качества, заявил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.
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