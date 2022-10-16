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Запорожская АЭС откажется от американского топлива в пользу российского

Запорожская АЭС откажется от американского топлива в пользу российского

wikipedia.org | Ralf1969 / CC BY-SA 3.0 Руководство Запорожской АЭС намерено сменить американское топливо на российский аналог более высокого качества, заявил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

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