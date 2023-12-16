Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

146 986 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Natalija Osminina
    Это начало перехода Казахстана в Средневековье. Карму нельзя изменить.Великие казахи мё...
  • Борис Виленский
    Магадан не помойка, там не нужны человеческие отбросы. Ссылать надо на необитаемые острова Курильской гряды.У "дяди Турала" с...
  • SUZUKI SUKIS
    И. Тех кто в доле , пусть поработают на одной делянке, лес валятУ "дяди Турала" с...

«Команда Путина» (в тексте приводится часть списка) единогласно поддержала самовыдвижение ВВП

«Команда Путина» (в тексте приводится часть списка) единогласно поддержала самовыдвижение ВВП

16 декабря в Московском концертном зале "Зарядье" официально образована группа избирателей в поддержку самовыдвижения Президента РФ Владимира Путина кандидатом на выборах главы государства в 2024 году.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх