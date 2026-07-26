Тайная доктрина
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Тайная доктрина

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Как погибла Тартария? Часть 4а. Изменение климата в 19-ом веке.

Как погибла Тартария? Часть 4а. Изменение климата в 19-ом веке.

Как погибла Тартария? Часть 4а. Изменение климата в 19-ом веке. После опубликования третьей части о «реликтовых» лесах, пришло очень много критических комментариев, на которые я считаю необходимым ответить.

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Комментарии
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Владимир Самборский
По поводу атомного оружия. У первых бомб (Япония) они были: одна урановая, другая плутониевая. В чем разница? У плутония период полураспада всего несколько часов. На другой день практически можно заходить в зону без опасений - радиация снижается в десятки раз! А вот Чернобыль - надо не одно столетие пережидать...
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1 м.
Юрий Ильинов
Спасибо за интересные комментарии. Многое из них я не слышал. Предлагаю создавать свои темы: кнопка &quot;Добавить тему.&quot; Не пугайтесь, включена модерация. Чтобы ускорить публикацию, сообщите мне.
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1 м.