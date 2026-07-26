Как погибла Тартария? Часть 4а. Изменение климата в 19-ом веке.

Владимир Самборский

По поводу атомного оружия. У первых бомб (Япония) они были: одна урановая, другая плутониевая. В чем разница? У плутония период полураспада всего несколько часов. На другой день практически можно заходить в зону без опасений - радиация снижается в десятки раз! А вот Чернобыль - надо не одно столетие пережидать...