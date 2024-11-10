7 маршрутов автобусов и электробусов изменились в 11 районах Москвы

В Москве еще семь маршрутов наземного транспорта изменили свою работу. Об этом сообщает «Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на слова заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.
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