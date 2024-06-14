Певица Слава призналась, что страдала депрессией из-за неудачной пластики

Известная певица Слава (настоящее имя — Анастасия Сланевская) в беседе с Пятым каналом призналась, что столкнулась с депрессией после неудачной пластической операции у звездного специалиста Тимура Хайдарова.
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