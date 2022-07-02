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Шкаф на зависть шведам: российское производство мебели активно набирает обороты

Шкаф на зависть шведам: российское производство мебели активно набирает обороты

Шведский производитель мебели ИКЕА объявил об уходе с российского рынка. «Вечерняя Москва» узнала у бизнес-аналитика Дмитрия Захарова, как это скажется на отечественных компаниях и в чем преимущество нашей продукции по сравнению с иностранной.

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