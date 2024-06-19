🚰 В Симферополе несколько улиц остались без воды Как сообщают в пресс-службе ГУП РК «Вода Крыма», в связи с аварийно-ремонтными работами на сетях будет ограничено водоснабжение на следующих улицах: ул.
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🚰 В Симферополе несколько улиц остались без воды Как сообщают в пресс-службе ГУП РК «Вода Крыма», в связи с аварийно-ремонтными работами на сетях будет ограничено водоснабжение на следующих улицах: ул.