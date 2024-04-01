Гвинет Пэлтроу показала редкое фото детей, с которыми отметила Пасху в выходные

Сыну Мозесу 17 лет, а дочери Эппл уже 19 51-летняя актриса Гвинет Пэлтроу в честь Пасхи, которую католики отмечали в прошедшие выходные, поделилась милым семейным снимком с 19-летней дочерью Эппл и 17-летним сыном Мозесом.
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