НАСА выбрало компанию SpaceX для создания аппарата для управляемого спуска МКС с орбиты

Компания SpaceX получила от НАСА контракт на 843 миллиона долларов на разработку космического аппарата, который поможет обеспечить контролируемый сход Международной космической станции (МКС) с орбиты после истечения срока ее службы в 2030 году.
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