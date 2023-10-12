Водитель погиб, пассажир в больнице: «Волга» вылетела в кювет на трассе в Приангарье

Вечером на трассе Р-255 «Сибирь» в Усольском районе произошло смертельное ДТП. 37-летний водитель «Волги», не справился с управлением и съехал в кювет с последующим переворотом, сообщает Госавтоинспекция Иркутской области.
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