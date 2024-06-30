Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Нацисты Литвы экономили патроны на детях. Каким образом?

Нацисты Литвы экономили патроны на детях. Каким образом?

В борьбе за свободу Литвы борцам порой не хватало пуль.В архиве сохранилось свидетельство Вероники, девушки Владаса Клюкаса, служившего в Литве в одном из многочисленных особых отрядов (нем.

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