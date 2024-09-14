В Венесуэле назвали рекордным число санкций, введенных США

Количество односторонних принудительных мер, введенных со стороны США против Венесуэлы, увеличилось до 947, заявил заместитель министра по антиблокадной политики Уильям Кастильо, 14 сентября сообщает VTV.
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