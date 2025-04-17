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Тульские новости

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Юрий Подоляка рассказал об Алексее Дюмине после перехода на новую должность

Юрий Подоляка рассказал об Алексее Дюмине после перехода на новую должность

Известный блогер Юрий Подоляка, ведущий Telegram-канал с более чем 3 миллионами подписчиков, рассказал о том, как совместно с экс-министром внутренней политики Тульской области Евгением Кирдяпкиным и председателем Тульской областной Думы Андреем Дубровским по поручению Алексея Дюмина поздравил с Днем рождения участника СВО.

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