Юрий Подоляка рассказал об Алексее Дюмине после перехода на новую должность

Известный блогер Юрий Подоляка, ведущий Telegram-канал с более чем 3 миллионами подписчиков, рассказал о том, как совместно с экс-министром внутренней политики Тульской области Евгением Кирдяпкиным и председателем Тульской областной Думы Андреем Дубровским по поручению Алексея Дюмина поздравил с Днем рождения участника СВО.
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