820 часов под водой: водолазы подняли со дна моря тысячи снарядов времён ВОВ

С начала лета водолазы МЧС Севастополя подняли со дна Чёрного моря более пяти тысяч боеприпасов времён Великой Отечественной войны, в том числе артснаряды, миномётные мины, ручные гранаты, взрыватели как немецкого, так и советского производства.
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