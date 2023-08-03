Елена Острякова. Национальные олимпийские комитеты России и Белоруссии не получили сегодня приглашения на летние Олимпийские игры в Париже.
Россию не пригласили на Олимпиаду в Париж. Что теперь будет
Комментарии
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Игорь Сипкин
А что будет? Много наших спортсменов покинули Россию и приняли гражданства других стран чтобы поехать на олимпиаду. А наше ТВ будет платить деньги МОК и транслировать эти соревнования, они же считают спорт выше политики. Просто кто покинул Россию во время войны и принял другое гражданство должны быть лишены нашего гражданства. И не надо про спорт вне политики- вспомните наших героев спортсменов во время ВОВ- они воевали, а не принимали румынское гражданство
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