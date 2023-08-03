БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 220 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Светлана Касьянова
    Только так!!!!СВО ВСКРЫЛА ЕЩЁ О...
  • Николай Кучков
    Уж слишком Путин либерален,накрутил бы Хуснулину хвоста, это его мигрантская политика!!Антироссийский др...
  • Ed
    Ключевая информация - что по неизвестным причинам, а скорее всего — из-за отсутствия решительного приказа из Москвы, ...Порт Измаила прев...

Россию не пригласили на Олимпиаду в Париж. Что теперь будет

Россию не пригласили на Олимпиаду в Париж. Что теперь будет

Елена Острякова.   Национальные олимпийские комитеты России и Белоруссии не получили сегодня приглашения на летние Олимпийские игры в Париже.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Игорь Сипкин
А что будет?  Много наших спортсменов покинули Россию и приняли гражданства других стран чтобы поехать на олимпиаду. А наше ТВ будет платить деньги МОК и транслировать эти соревнования, они же считают спорт выше политики. Просто кто покинул Россию во время войны и принял другое гражданство должны быть лишены нашего гражданства. И не надо про спорт вне политики- вспомните наших героев спортсменов во время ВОВ- они воевали, а не принимали румынское гражданство
Ответить
4 час.

Картина дня

наверх