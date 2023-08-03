Россию не пригласили на Олимпиаду в Париж. Что теперь будет

Игорь Сипкин

А что будет? Много наших спортсменов покинули Россию и приняли гражданства других стран чтобы поехать на олимпиаду. А наше ТВ будет платить деньги МОК и транслировать эти соревнования, они же считают спорт выше политики. Просто кто покинул Россию во время войны и принял другое гражданство должны быть лишены нашего гражданства. И не надо про спорт вне политики- вспомните наших героев спортсменов во время ВОВ- они воевали, а не принимали румынское гражданство