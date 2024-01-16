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Десять мультфильмов военных и послевоенных лет восстановит "Союзмультфильм" к 80-летию Победы

Десять мультфильмов военных и послевоенных лет восстановит "Союзмультфильм" к 80-летию Победы

Какие картины войдут в список?К 80-летию Победы в Великой Отечественной войне старейшая в России студия "Союзмультфильм" восстановит для широкого показа десять анимационных лент, которые были созданы в годы боевых действий и в послевоенное время.

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