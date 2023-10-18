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62ИНФО | Новости Рязани

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В Путятинском районе столкнулись Lada и Renault

В Путятинском районе столкнулись Lada и Renault

Авария произошла 15 октября на трассе М5 в 14:10. По предварительным данным, 34-летний саратовец на отечественном авто не выбрал безопасную дистанцию и врезался в Renault Duster под управлением 64-летнего жителя Тамбовской области.

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