В РПЛ отменят ПЦР-тестирование игроков. Клубы договорились

Клубы РПЛ договорились об отмене постоянных ПЦР-тестов для футболистов. Об этом сообщает «РБ Спорт». Лига хотела отменить тестирование из-за относительной легкой переносимости омикрон-штамма коронавируса, а также из-за желания сократить расходы.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх