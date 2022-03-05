В РПЛ отменят ПЦР-тестирование игроков. Клубы договорились

Клубы РПЛ договорились об отмене постоянных ПЦР-тестов для футболистов. Об этом сообщает «РБ Спорт». Лига хотела отменить тестирование из-за относительной легкой переносимости омикрон-штамма коронавируса, а также из-за желания сократить расходы.
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