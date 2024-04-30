20 доказательств того, что странности поджидают нас на каждом шагу

Бывают дни совершенно обычные, когда все вокруг кажется понятным, привычным и даже скучноватым. Но тем ценнее моменты, когда мы сталкиваемся с чем-то из ряда вон выходящим, после чего можно заявить: «Теперь я точно видел все!» .