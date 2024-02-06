В России начнётся производство современных печатных плат в больших объёмах

В скором будущем Россия может получить свое собственное производство печатных плат до 7-го класса точности (применяются в наиболее передовой электронике), о чем сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на рынке электроники.
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