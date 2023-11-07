34 очка Карри помогли «Голден Стэйт» победить «Детройт»

«Голден Стэйт Уорриорз» одержал шестую победу в последних семи встречах. В ночь на 7 ноября в Детройте (штат Мичиган, США) прошел матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Детройт Пистонс» принимал «Голден Стэйт Уорриорз».
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