Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Минфин РФ уменьшит покупку валюты и золота до 2,5 млрд рублей в день

Минфин РФ уменьшит покупку валюты и золота до 2,5 млрд рублей в день

Министерство финансов РФ планирует покупать валюту и золото на общую сумму 55,6 миллиардов рублей. Операции будут проводиться в рамках бюджетного правила.

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