Россия вновь возвращает своё. Крупнейший актив по производству ферросплавов для ВПК отходит государству

Лучше поздно, чем никогда. Расцвет Китая начался именно с раздачи пиндюлей таким вот "хозяевам." Они вернули государству все стратегические, природо ископаемые и военнопромышленные предприятия от таких же хапуг которые владели тем, что им никогда не принадлежало. Надо было давно этих нуваришей взашей.

Дмитрий Пузанов

Быдло, может быть, ищет. А Россия - нет. Мы никогда не считали украинцев врагами, и сейчас не считаем. Вылечатся укры от русофобии - и мы будем жить с ними рядом, как и раньше. Ведь это они начали свои кричалки "москаляку на гиляку", "москалей на ножи" задолго до 2014 года. То же самое и с пиндосами: заходишь на сайт ихнего министерства обороны, открываешь документ под названием "Стратегия национальной безопасности США" и читаешь: "главный враг США - Россия". Это мы что ли придумали?