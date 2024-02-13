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Россия вновь возвращает своё. Крупнейший актив по производству ферросплавов для ВПК отходит государству

Россия вновь возвращает своё. Крупнейший актив по производству ферросплавов для ВПК отходит государству

ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация.  Свердловский суд арестовал активы компании ЧЭМК (Челябинский электрометаллургический комбинат), а Генпрокуратура подала иск об изъятии крупнейшего в стране предприятия по производству ферросплавов в пользу государства.

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Комментарии
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Виктор Шилин
Лучше поздно, чем никогда. Расцвет Китая начался именно с раздачи пиндюлей таким вот &quot;хозяевам.&quot; Они вернули государству все стратегические, природо ископаемые и военнопромышленные предприятия от таких же хапуг которые владели тем, что им никогда не принадлежало. Надо было давно этих нуваришей взашей.
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8 час.
Дмитрий Пузанов
Быдло, может быть, ищет. А Россия - нет. Мы никогда не считали украинцев врагами, и сейчас не считаем. Вылечатся укры от русофобии - и мы будем жить с ними рядом, как и раньше. Ведь это они начали свои кричалки &quot;москаляку на гиляку&quot;, &quot;москалей на ножи&quot; задолго до 2014 года. То же самое и с пиндосами: заходишь на сайт ихнего министерства обороны, открываешь документ под названием &quot;Стратегия национальной безопасности США&quot; и читаешь: &quot;главный враг США - Россия&quot;. Это мы что ли придумали?
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7 час.
ДП
Дмитрий Пузанов
Сам заработай! Нечего пытаться на достижениях предков в рай въехать.
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7 час.

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