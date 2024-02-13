ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Свердловский суд арестовал активы компании ЧЭМК (Челябинский электрометаллургический комбинат), а Генпрокуратура подала иск об изъятии крупнейшего в стране предприятия по производству ферросплавов в пользу государства.
Россия вновь возвращает своё. Крупнейший актив по производству ферросплавов для ВПК отходит государству
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Виктор Шилин
Лучше поздно, чем никогда. Расцвет Китая начался именно с раздачи пиндюлей таким вот "хозяевам." Они вернули государству все стратегические, природо ископаемые и военнопромышленные предприятия от таких же хапуг которые владели тем, что им никогда не принадлежало. Надо было давно этих нуваришей взашей.
Ответить
8 час.
Дмитрий Пузанов
Быдло, может быть, ищет. А Россия - нет. Мы никогда не считали украинцев врагами, и сейчас не считаем. Вылечатся укры от русофобии - и мы будем жить с ними рядом, как и раньше. Ведь это они начали свои кричалки "москаляку на гиляку", "москалей на ножи" задолго до 2014 года. То же самое и с пиндосами: заходишь на сайт ихнего министерства обороны, открываешь документ под названием "Стратегия национальной безопасности США" и читаешь: "главный враг США - Россия". Это мы что ли придумали?
Ответить
7 час.
ДП
Дмитрий Пузанов
Сам заработай! Нечего пытаться на достижениях предков в рай въехать.
Ответить
7 час.
Свежие комментарии