В Архангельской области пройдет фестиваль «Донбасский экспресс»

В Архангельской области с с 19 по 22 февраля пройдет фестиваль «Донбасский экспресс». В рамках проекта Творческой мастерской Леонида Лундстрема будут представлены концерты в различных жанрах музыки, творческие и поэтические встречи.
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