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Царьград

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Prorail выявила более 30 диверсий на железных дорогах Нидерландов

Prorail выявила более 30 диверсий на железных дорогах Нидерландов

В Нидерландах железнодорожный оператор Prorail выявил более 30 случаев сбоев из-за труб на путях в районах Зволле, Девентер и Амерсфорт.

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