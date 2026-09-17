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Заявлению Генштаба ВСУ о поражении двух установок С-400 в Брянской области не поверили даже украинцы

Заявлению Генштаба ВСУ о поражении двух установок С-400 в Брянской области не поверили даже украинцы

На фоне активизировавшихся ударов ВС РФ по территории Украины и непрекращающихся атак на Киев и область Генштаб ВСУ выступил с заявлением о якобы уничтожении двух пусковых установок зенитного ракетного комплекса С-400 в Брянской области в ночь на 17 сентября.

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