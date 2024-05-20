В аппарате Уполномоченного предпринимателям рассказали о медиации как внесудебном способе урегулирования конфликтов

Об этом в ходе семинара на тему «Медиация как внесудебный способ урегулирования конфликтов в бизнесе», организованного аппаратом Уполномоченного при Президенте России по защите прав предпринимателей Бориса Титова, сообщил научный сотрудник проектно-учебной лаборатории антикоррупционной политики НИУ ВШЭ Егор Артеменко.