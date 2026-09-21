«Тут не может быть обсуждений»: Макрон отверг претензии Трампа на Сен-Пьер и Микелон

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что архипелаг Сен-Пьер и Микелон в Атлантическом океане останется французским, несмотря на карту президента США Дональда Трампа, где эта территория обозначена как американская.
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