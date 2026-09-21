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Царьград

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Доктор Шаповаленко предупредила об опасности парапроктита при геморрое

Доктор Шаповаленко предупредила об опасности парапроктита при геморрое

Доктор Татьяна Шаповаленко на «Россия 1» предупредила о парапроктите как опасном осложнении геморроя.

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