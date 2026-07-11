В последние годы в комментариях к новостям я часто вижу недоуменные вопросы: «У нас же самая мощная ПВО в мире! Почему какие-то летающие мотоциклы или пластиковые ящики иногда долетают до целей? Что, локаторы их не видят?».
Почему ПВО "пропускает" дроны и они долетают до цели.
Комментарии
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Александр Симаков
Как бы Вы не укрепляли двери и окна квартиры, какие бы замки Вы не ставили, клопы всегда найдут, где пролезть в квартиру и укусить. А дроны в масштабах ПВО страны и есть те самые "клопы", которые кусают.
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4 н.
Сергей Иванютин
А что хотеть от этой особи женского пола, которое считает себя инкубатором.
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4 н.
СИ
Сергей Иванютин
Вроде взрослый, а такой глупый, так и не смог осилить прочитанного.
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4 н.
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