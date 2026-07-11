Почему ПВО "пропускает" дроны и они долетают до цели.

Александр Симаков

Как бы Вы не укрепляли двери и окна квартиры, какие бы замки Вы не ставили, клопы всегда найдут, где пролезть в квартиру и укусить. А дроны в масштабах ПВО страны и есть те самые "клопы", которые кусают.