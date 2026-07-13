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В России захотели усилить контроль за импортом одной категории товаров

В России захотели усилить контроль за импортом одной категории товаров

Минпромторг совместно с Федеральной налоговой и Федеральной таможенной службами планирует провести до конца текущего года пилотный проект, направленный на повышение эффективности контроля за ввозом товаров легкой промышленности.

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