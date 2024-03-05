Замминистра Хиппи: Британия будет поставлять снаряды Киеву с апреля по июнь

Великобритания поставит новые артиллерийские боеприпасы на Украину в период с апреля по июнь. Об этом заявил заместитель министра обороны страны Джеймс Хиппи в письменном ответе на сайте британского парламента.
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