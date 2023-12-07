Власти хотят лишать операторов лицензий за пропуск звонков от мошенников. Готовятся поправки к закону «О связи»

Генпрокуратура и Роскомнадзор готовят законодательную инициативу по аннулированию лицензий у операторов связи, которые пропускают мошеннические звонкиКак сообщает «Коммерсантъ», зампредседателя совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артем Шейкин рассказал на форуме «Антифрод», что Генпрокуратура совместно с Роскомнадзором готовят поправки к закону «О связи».