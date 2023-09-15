Закон, порядок, государство

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В Ставропольском крае полицейские и представитель Общественного совета провели профилактическую беседу со студентами

Сотрудники УМВД России по городу Ставрополю совместно с представителем Общественного совета краевом Главке Расулом Ижаевым провели со студентами филиала Российского технологического университета профилактические беседы, направленные на формирование негативного отношения к радикальной идеологии.

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