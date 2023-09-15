В Ставропольском крае полицейские и представитель Общественного совета провели профилактическую беседу со студентами

Сотрудники УМВД России по городу Ставрополю совместно с представителем Общественного совета краевом Главке Расулом Ижаевым провели со студентами филиала Российского технологического университета профилактические беседы, направленные на формирование негативного отношения к радикальной идеологии.
Популярные статьи
- Российские военнослужащие продолжают поражать живую силу и технику ВСУ в ходе проведения СВО
- В МВД Северной Осетии поступило письмо с благодарностью от жителя г. Москва в адрес сотрудников патрульно-постовой службы Алагирского района
- Указ подписан. Всех, у кого есть квартира или дом, ждет грустный сюрприз с 10 сентября
Свежие комментарии