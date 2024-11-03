В Госдуме негативно оценили предложение Турции о решении украинского конфликта

Депутат Госдумы, член комитета по международным делам Дмитрий Белик в беседе с RT негативно высказался о предложении главы турецкого МИД Хакана Фидана о необходимости территориальной целостности Украины для урегулирования украинского конфликта.
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