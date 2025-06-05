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Военная цензура или СМЕРШ? И то, и другое

Военная цензура или СМЕРШ? И то, и другое

Хронология:  1. Сегодня 2 июня 2025 года. Так? Так.  2. Вчера было 1 июня, когда несколько российских регионов были атакованы роями беспилотников ВСУ.

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Комментарии
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Вадим Кузнецов
Бред собачий. По договору СНВ-3, который мы типа приостановили, но при этом его условия соблюдаем, Наши Западные Партнеры имеют возможность наблюдать за перемещениями нашей стратегиеской авиации. Со спутников. А виноваты во всем этом, конечно, блогеры! За каких же дураков держит читателя автор этой статьи - невообразимо.
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16 час.
ВУ
Варлам Устрялов
Соплежуйство начальника и поддержка им окружающего его быдла-друзей стало главной причиной наших последних потерь. У начальника явно нет решительности Ленина и Сталина - основателей и строителей нашей страны. Он так и не ввёл СМЕРШ, не восстановил смертную казнь. Он явно боится, что это слишком заденет интересы и жизнь окружающего его быдла.
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15 час.
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