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«Палач Мариуполя» вместо «Генерала 200»: Драпатый принимает армию, готовую откатиться к Днепру

«Палач Мариуполя» вместо «Генерала 200»: Драпатый принимает армию, готовую откатиться к Днепру

«Палач Мариуполя» вместо «Генерала 200»: Драпатый принимает армию, готовую откатиться к Днепру Эксперты Stratfor оценили риски назначения нового главкома в условиях острейшего дефицита боеприпасов и общей усталости войск На фото: Михаил Драпатый.

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Комментарии
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Юрий Жданов
Хохло армия готовится драпать. Даже драпатого возвели на вершину военной власти.
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