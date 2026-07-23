«Палач Мариуполя» вместо «Генерала 200»: Драпатый принимает армию, готовую откатиться к Днепру Эксперты Stratfor оценили риски назначения нового главкома в условиях острейшего дефицита боеприпасов и общей усталости войск На фото: Михаил Драпатый.
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