Карантин? Вирусолог рассказал, как защититься от нового неизвестного вируса

Вирусолог Виктор Зуев рассказал в беседе с журналистами, как можно защититься от нового опасного вируса - неизвестная болезнь может сильно подкосить человека, поэтому первым делом необходимо ограничить контакты, носить медицинские маски и соблюдать правила гигиены.
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