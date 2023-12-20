В России изобрели новый тип муки

Российские ученые создали высокобелковую муку из люпина Белок является самым важным строительным материалом для мышц и других тканей организма человека, его дефицит является одной из главных проблем питания.
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